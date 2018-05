Nabestaanden klagen huisarts aan: 'Moeders sterfbed was lijdensweg'

ZWOLLE/ TERBORG – De dochters van een vorig jaar in Terborg overleden vrouw zijn ontevreden over de zorg die hun moeder in haar laatste maanden kreeg van haar huisarts uit deze plaats. Met name de opstelling van de dokter in het euthanasievraagstuk speelt ze parten.

,,Haar sterfbed was een lijdensweg’’, stellen de dochters. ,,Het was geen waardig einde met een mooi afscheid zoals je wilt voor iemand van wie je zielsveel houdt.’’

Ze legden hun klachten en twijfels vrijdag voor aan het regionaal medisch tuchtcollege in Zwolle.

Euthanasie

De overledene woonde ruim een jaar in een woonzorgcentrum in de Achterhoekse plaats, waar de huisarts haar hoofdbehandelaar was. De vrouw van 84 leed aan beginnende dementie en had een uitgezaaid melanoom, waarvoor ze niet meer behandeld werd. In juli 2017 is er een eerste gesprek geweest over een mogelijk levenseinde. Dat stelde moeder en dochters gerust: het was een goed gesprek en de dokter stond open voor euthanasie mits er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden op medische grondslag. ‘Als het zover is, gaan ze me helpen’, heeft moeder in het volste vertrouwen gezegd.

Een tweede gesprek na twee maanden verliep wat de familie betreft niet naar wens. Het ging volgens de dochters slecht met moeder, ze was twee keer gevallen, had een longontsteking gekregen, was veel afgevallen en was bedlegerig geworden. Bovendien schreeuwde ze het soms uit van de pijn van knobbels in haar hals. ,,Ze was er echt klaar mee.’’

Heftige pijnklachten

Tegenover de verzorgenden hield de bewoonster van het centrum zich groot, zodat de huisarts van die kant niet met de heftige pijnklachten geconfronteerd is. En ze vond het lastig dat ze te maken had met een licht dementerende vrouw en dat ze bovendien niet wist hoe de huidkanker zich ontwikkelde. ,,U voldoet op dit moment niet aan de criteria op medische grondslag’’, was haar conclusie. De dokter meende dat de vrouw na een val vooral pijn had vanwege gekneusde ribben, en dat die kon bestreden worden.

,,Moeder voelde zich daardoor vreselijk in de steek gelaten. Het was voor ons toen al heel duidelijk dat ze stervende was. We hebben een week bij haar gewaakt.’’

Behalve over het levenseinde klaagden de dochters ook over onder meer medicijnvoorziening en het niet tijdig bestellen van materiaal tegen decubitus (doorligwond).

De huisarts stelt dat ze steeds zo goed, professioneel en eerlijk mogelijk geprobeerd heeft voor de bejaarde vrouw te zorgen. En dat ze altijd gestreefd heeft met de familie te communiceren. ,,Ik was bijvoorbeeld erg teleurgesteld dat de familie er niet bij was, toen we een afspraak hadden over mogelijke verwijzing naar een oncoloog. Ik heb er echt wakker van gelegen. Jammer dat we hier pas nu over in gesprek zijn.’’