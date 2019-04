Nico's favoriete dag van het jaar gaat niet door: ‘Geen paasvuur is grote teleurstelling’

video Alle zeven vliegtuig­cras­hes komen terug in de jongeren­film ‘Oorlog boven Gendringen’

11 april GENDRINGEN/ MEGCHELEN - Bij Gendringen zijn in de oorlog zeven vliegtuigen neergestort. De film Oorlog boven Gendringen richt zich speciaal op jongeren. Vanaf zaterdag 13 april is de film te zien in De Moezeköttel in Megchelen.