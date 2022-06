Oekraïners worden opgevangen in voormalig wooncentrum van Zozijn in Ulft

Het gebouw is per direct beschikbaar. De komende weken wordt het pand woonklaar gemaakt, waarna de vluchtelingen erin kunnen.



De gemeente kijkt eerst nog wat er nodig is om de Oekraïners passende woonruimte te kunnen bieden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer vluchtelingen op deze locatie worden opgevangen, hoeveel er komen en hoe lang ze blijven.



In Oude IJsselstreek worden tot nu toe ruim vijftig Oekraïners opgevangen bij gastgezinnen of particuliere opvang. Daarnaast is het voormalige schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde ingericht als noodopvanglocatie.