OM eist tot 6 jaar cel tegen mannen voor runnen groot drugslab in Terborg

De man uit Aerdt, door het OM gezien als de top van de organisatie, is spoorloos. Zijn advocaat was er wel en ook hij ging voor vrijspraak.

Professioneel opgezet drugslab

Op 11 april 2017 deed de politie een inval in een loods aan de IJsselweg in Terborg. Achterin de loods trof de politie een professioneel opgezet drugslaboratium aan. Als dekmantel werd een handel in schroot gebruikt. De loods is eigendom van vastgoedondernemer Rudy Verhey.

Hij verhuurde de loods aan de man uit Aerdt, kwam regelmatig langs, incasseerde de huurpenningen op tijd en koesterde geen enkele argwaan. In het drugslab, die tijdens de inval nog in werking was, stonden vaten met mierenzuur en amfetamine-olie, de grondstof waarmee speed wordt gemaakt.

De officier van justitie vond dat de zaken alleen afgedaan konden worden met ‘langdurige celstraffen’. Voor het bewijs gebruikte ze onder meer observaties, tapgesprekken, DNA-sporen, een notitieboekje en een schema met een opstelling die veel weg zou hebben van de opstelling in het drugslab. Tegen de 48-jarige Doetinchemmer, die ook vaten thuis had staan, eiste ze 6 jaar. Dezelfde eis voor de man uit Aerdt en vanwege een kleinere rol 5 jaar tegen de 43-jarige verdachte.

Verwerken schroot en afval