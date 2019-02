‘Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Achterhoekse sociale dienst Laborijn’

Zorgen over reeks steekinci­den­ten binnen een paar weken in de regio

18 februari DOETINCHEM/ GENDRINGEN/ NIJMEGEN - Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem maakt zich zorgen over een reeks ernstige geweldsdelicten in de regio. Dit naar aanleiding van de derde steekpartij binnen twee weken in de Achterhoek, afgelopen vrijdagavond in Gendringen. Daarbij raakte een 48-jarige man gewond.