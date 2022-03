Onrust op middelbare school in Silvolde: brandbrief ouders, rector vervangen en inspectie doet onderzoek

Alsof dat nog niet genoeg was, kregen ouders woensdag een brief van het schoolbestuur waarin staat dat rector Pauline Wenderich is vervangen wegens ziekte. Dat is begin vorige week al gebeurd. Senior interim-rector Peter Overgaauw neemt haar taken over.



Ondertussen gaat een groep ouders tekeer op de Facebook-pagina ‘Je bent een Silvoldenaar als...’. Maria van Hattum, voorzitter van Achterhoek VO waar het Almende College onder valt, ziet de onrust en trekt die zich aan.