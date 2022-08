Ontsnapte stier weer op stal: ‘levensgevaarlijk’ dier keert zelf terug naar boer

Die stuurde gisteren een Burgernetmelding uit na de ontsnapping van de stier, met een waarschuwing voor het ‘levensgevaarlijke dier’. Een grote zoektocht werd op touw gezet, onder meer werd gezocht met een drone, maar die had maandag geen resultaat.



Daarop is de zoektocht is gestaakt en dinsdag stond de stier plots weer op het erf. ,,Hij was in goede gezondheid en heeft verder geen slachtoffers gemaakt, voor zover wij weten”, zegt een politiewoordvoerder.



De stier was, samen met twee soortgenoten, ontsnapt vanwege een ‘tochtige koe’ in een wei nabij. Twee stieren werden direct gevangen, de derde ging er vandoor.



De stier ligt inmiddels weer rustig in de stal bij te komen van zijn avontuur.