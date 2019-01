Ontsnapte woestijnbuizerd Chinook is weer terug bij baasje Jolande in Westendorp

video Saya werd Kess: ‘Sommige mannen worden geboren in hun lichaam, ik moet er voor vechten’

24 januari DOETINCHEM/ ARNHEM - Achterhoeker Kess Bruil (20) is de helft van een eeneiige tweeling en geboren als Saya, een meisje. Het tv-programma Hij is een zij volgde zijn transitie naar man. ,,Dit is wat ik wil, had ik al heel snel door.”