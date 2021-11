Opbouw Huntenpop Indoor in volle gang: ‘We kunnen alleen hopen op het beste’

ULFT - De spanning stijgt in aanloop naar Huntenpop Indoor , vrijdag, zaterdag en zondag in de SSP-Hal in Ulft. Want kan het allemaal doorgaan, met het oog op de volgende persconferentie van het kabinet?

De coronamaatregelen die nu gelden worden nageleefd, zegt Bert Messing namens de organisatie van Huntenpop. ,,Dat betekent dat de QR-code aan de deur wordt gecheckt.”

Vrijdag is er weer een persconferentie, waarin niet uitgesloten is dat er nieuwe maatregelen voor de horeca en evenementenbranche worden aangekondigd. ,,Ik kan niet ontkennen dat er zorgen zijn”, zegt Messing. ,,Maar de opbouw is in volle gang en we kunnen alleen maar hopen op het beste.”

Desondanks, áls er bijvoorbeeld weer ‘zitplicht’ komt, wordt het ‘een lastig verhaal’, zegt Messing. ,,Als zulke maatregelen direct in zouden gaan zeker. Maar we hebben geen draaiboek voor dat scenario, we kunnen niet afgaan op geruchten.”

Op het programma

Huntenpop verwacht vrijdagavond 1250 bezoekers op het Oktoberfest, voor de Tributenight op zaterdag zijn 1700 kaartjes verkocht. Zondag is er een familiedag, entree is dan gratis. Artiesten als Helene Fischer, Dj Otto Wunderbar en tributebands van ABBA, The Doors en Bon Jovi maken hun opwachting.

De organisatie probeert door terrasjes te creëren en de industriële elementen te belichten het Huntenpop-gevoel in de hal te krijgen, zei Messing eerder. ,, Dit is de locatie die echt bij het imago van het festival past.”

Huntenpop is al 30 jaar een begrip in de regio. Voor corona toesloeg trok het festival jaarlijks rond de 25.000 bezoekers naar het DRU Park in Ulft.

Volledig scherm Line-up Huntenpop-indoor © Huntenpop