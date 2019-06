Open monden bij ‘Achterhoekse Brexit’ in kwestie Laborijn

,,Ik ben vooral teleurgesteld omdat Peter van de Wardt me hier woensdagavond niets over heeft gezegd’’, zegt Jorik Huizinga. Als wethouder van Doetinchem is Huizinga voorzitter van het dagelijks bestuur van Laborijn, de sociale dienst van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten. In dat dagelijks bestuur zit ook Van de Wardt, wethouder van Oude IJsselstreek. ,,Ik heb geen signaal van Van de Wardt gehad’’, zegt Huizinga. ,,Tot hij me vanmiddag belde. Dit voelt niet fijn.’’

Bom

Het is donderdagavond rond een uur of half negen. Precies 24 uur na de presentatie van het rapport waarin onderzoeksbureau Berenschot gehakt maakt van Laborijn.



Op het stadhuis in Doetinchem hebben de raadsleden reguliere vergaderingen, maar niet iedereen heeft het hoofd er volledig bij. Een uur daarvoor kwam namelijk bericht binnen vanuit Ulft, waar de gemeente Oude IJsselstreek tegelijkertijd een raadsvergadering heeft. Dat de buurtgemeente uit Laborijn stapt, landt in Doetinchem als een bom.



Van de Wardt reageert tien kilometer verderop op het verwijt van Huizinga, geen signaal te hebben gegeven. ,,Het dagelijks bestuur kan niet verrast zijn dat we eruit willen stappen’’, zegt Van de Wardt. ,,Oude IJsselstreek is al langer ontevreden en dat heb ik herhaaldelijk gezegd.”