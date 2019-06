Oude IJsselstreek stapt uit Laborijn na dramatisch rapport over sociale dienst

,,Wij zijn in Oude IJsselstreek al langer ontevreden over de werkwijze van Laborijn en het schokkende rapport van woensdag was voor ons de druppel’’, zegt de wethouder. In dat rapport van Bureau Berenschot werd gehakt gemaakt van de sociale dienst. De menselijke maat is ver te zoeken, concludeerde het onderzoekbureau, en uit de antwoorden van 600 cliënten bleek dat 45 procent van hen ontevreden of zeer ontevreden is over hoe ze worden behandeld.



Van de Wardt zegt erg aangedaan te zijn en noemt die resultaten ‘teleurstellend en beschamend’. ,,Zo’n benadering is niet waar wij als gemeente voor staan. Deze mensen verdienen anders en moeten op een andere manier bejegend worden’’, zegt hij.



Het rapport bevestigt de sterk wantrouwende en onmenselijke benadering, maar de klachten hierover zijn al veel langer bekend. Had de wethouder niet eerder moeten ingrijpen als lid van het dagelijks bestuur? Van de Wardt: ,,Ik heb na de signalen over de klachten meerdere malen gewaarschuwd dat het anders moet. Dat is onvoldoende gebeurd en nu dus mede de reden dat wij uit Laborijn stappen.’’