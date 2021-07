Oude IJsselstreek verbiedt handel en gebruik van lachgas

ULFT - De gemeente Oude IJsselstreek stelt een verbod in op de handel in en het gebruik van lachgas. Een motie van die strekking van CDA en Lokaal Belang werd donderdagavond aangenomen in de gemeenteraadsvergadering over de voorjaarsnota.

Volgens fractievoorzitter Jeanette Elstak van het CDA komen er verschillende signalen binnen over drugsgebruik onder jongeren. ,,Zij geven zelf aan dat de toegang tot drugs gemakkelijk is en het gebruik ervan laagdrempelig is. Wij willen dat hier actie op komt en dat de portefeuillehouder Orde en Veiligheid zoveel mogelijk gebruik maakt van de mogelijkheid die hij heeft om hier tegen op te treden.”

Daarnaast vroeg Elstak in een motie, die ze samen met Lokaal Belang indiende, om een verbod op het oneigenlijke gebruik van lachgas en de handel hierin op openbare locaties.

Terechte zorg

Burgemeester Otwin van Dijk zei de motie graag uit te willen voeren. ,,Die zorg is een terecht punt. Lachgas zou dezelfde route bewandelen als de drug 3-MMC, dat op de lijst met verboden middelen is gekomen, maar dat besluit is uitgesteld toen het kabinet is gevallen. Het is goed om onze jongeren te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik van lachgas, want het is niet niks als je ziet wat het met je kan doen.”

PvdA-fractievoorzitter Ton Menke vroeg zich af of de motie niet vooral een symbolische waarde heeft, omdat het gebruik van lachgas volgens hem niet te handhaven is. Maar daar is volgens Van Dijk geen sprake van: ,,Handhavers kunnen prima zien of iemand lachgas heeft voor gebruik in een slagroomspuit of voor wat anders. Het gaat erom dat we de excessen kunnen tegengaan.”

Eerder stelden in deze regio al de gemeenten Winterswijk, Aalten en Berkelland een dergelijk verbod in.