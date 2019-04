Oude IJsselstreek verbiedt paasvuren vanwege risico op natuurbrand

Hoogste staat van paraatheid

De droogte in combinatie met fikse wind en oplopende temperaturen in de komende week zijn gevaarlijk. Daarom heeft de brandweer voor de Veluwe en de regio van Noord- en Oost-Gelderland alertheidsfase 2 afgegeven, de hoogste staat van paraatheid. Dat houdt in dat de kans op een natuurbrand groter is. Voor Oude IJsselstreek is dat genoeg reden om het aansteken van paasvuren te verbieden.



In Bronckhorst beoordeelt de gemeente per paasvuur het risico op een brand. Is het te gevaarlijk, kan de gemeente besluiten dat een paasvuur niet door kan gaan. In totaal zijn er in Bronckhorst 25 paasvuren. Of andere Achterhoekse gemeenten ook met maatregelen komen in verband met het natuurbrandrisico, is vooralsnog niet bekend.