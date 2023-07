‘Pak wat te snoepen voor deze Achterhoekse blagen en pak ook effe twee knalpotjes’, klinkt het op de camping in Kroatië

Tropisch weekend? Je kunt weer veilig zwemmen in de Hambroek­plas: ‘Blauwalgen zijn verdwenen’

Goed nieuws voor als je dit tropische weekend verkoeling zoekt: je kunt weer veilig zwemmen in de Hambroekplas in Borculo. De provincie Gelderland trekt het negatief zwemadvies vanwege blauwalgen in.