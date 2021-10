Pizzagigant Domino’s is al de vijfde pizzeria in Ulft: ‘Dit past er echt niet meer bij’

Met de komt van de pizzaketen naar Ulft heeft het Achterhoekse dorp nu een pizzeria per tweeduizend inwoners. Dit is veel meer dan Doetinchem (ongeveer een per vierduizend) of Arnhem (een per drieduizend). Maar volgens Arjan Verwer, ‘head of corporate stores’ bij Domino’s, heeft Ulft behoefte aan de nieuwe pizzeria. ,,We krijgen al aardig wat online-bestellingen. Alle piepjes die je hoort zijn nieuwe orders.”