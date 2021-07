Platen glijden van vrachtwagen in bocht naar N18: één rijstrook dicht

Openings­fees­ten De Radstake en Lido afgeblazen; merendeel bezoekers heeft coronatest­uit­slag niet op tijd

26 juni HEELWEG/ GROENLO - Het had zaterdagavond de ultieme knaller moeten worden na een jaar zonder discotheken en clubs. Maar op het allerlaatste moment is besloten de Kom d’r in Party bij Dancing De Radstake in Heelweg niet door te laten gaan. Vrijdag en zaterdag zijn er te veel problemen geweest met het testen voor toegang en de CoronaCheck-app. Ook City Lido in Groenlo blijft dicht.