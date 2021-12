Plus en Coop moeten Achterhoekse supermarkten verkopen voor fusie door mag gaan

ACM voorziet in totaal in twaalf dorpen plaatsen onvoldoende concurrentie in de buurt als de twee ketens samengaan. In de Achterhoek gaat het om supermarkten in Terborg, Wehl en Ruurlo. De andere winkels die verkocht moeten worden staan in Harmelen, Hollandscheveld, Rolde, Stolwijk, Groot Ammers, Wekerom, Ravenstein, Uddel en op Vlieland.



In al deze plaatsen is zowel een supermarkt van Plus als van de Coop gevestigd. Als de partijen deze winkels verkopen blijven er volgens ACM voldoende alternatieven voor consumenten bestaan en mag de fusie doorgaan.