‘Poah! Da's mien merk!': Dumpert zes jaar na viral video langs bij Achterhoekse weerman Gerrit

In de video uit 2013 ziet Vossers als hij op straat het weer presenteert plots tractoren van het merk John Deere in de buurt.

Enthousiasme

De weerman is hier zo van onder de indruk dat hij daar vol enthousiasme opmerkingen over maakt terwijl de camera loopt. ‘Hee, een John Deere-trekker. Da's een mooi ding. Poah, da's mien merk!', roept hij luidkeels tijdens de opname van zes jaar terug. Zijn enthousiasme wordt groter en groter als hij nog meer tractoren van het merk ziet. ‘Oh, en nog een. Een 6320. Helemaal goed’, roept de weerman uit met een grote glimlach op het gezicht. De video werd meer dan 200.000 keer bekeken en honderden mensen reageerden er op.

,,Het leidde tot een aardverschuiving in de Achterhoek’’, vertelt de weerman nu. ,,Ik was met een opname bezig en had weinig nieuws te vertellen die dag. De cameraman vroeg of ik nog wat te zeggen had en verderop zag ik die trekkers. De kreet ‘Poah!’ die ik toen uitsloeg dendert nu nog door.’’

Quote De cameraman vroeg of ik nog wat te zeggen had en verderop zag ik die trekkers. De kreet ‘Poah!’ die ik toen uitsloeg dendert nu nog door. Weerman Gerrit Vossers

Liefhebber

Vossers is liefhebber van John Deere-tractoren nadat hij ooit bij een loonwerker was. ,,Hij had ook John Deere's. Later als ik groot ben, wil ik daar ook op rijden. Dat is helemaal goedgekomen’’, zegt hij tegen de Dumpert-verslaggeefster.

Zes jaar na de video wordt Vossers, die ook wekelijks de Gerrit's Weerpraot voor De Gelderlander maakt, nog steeds herkend. ,,Dat gebeurt nog wel, maar ik ga gewoon in de meute mee. Ik blijf gewoon lekker nuchter. Dat is het beste.’’ Dat er nog steeds video's met zijn kreten worden gemaakt, verbaast de weerman wel. ,,Mensen steken daar nog steeds tijd in. Maar ik vind het wel leuk.’’

De weerman is ook buiten de Achterhoek nog steeds bekend na zijn Dumpert-video van jaren geleden, blijkt uit de vele reacties. Op de nieuwe video is na twee uur al bijna 1.800 keer gereageerd op Facebook. ‘Daar is de held’, reageren mensen. ‘Ken je hem nog?'. En: ‘Ze hebben hem gevonden'.