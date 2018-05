Poep op auto's en stenen door ruiten: Bettekamp is vandalisme zat

Achterhoek­se auto betrokken bij liquidatie­po­ging in Delft

24 mei DELFT/HEELWEG - Een Iraanse man (55) is vrijdag 6 april beschoten tijdens een liquidatiepoging in Delft. De man wist aan de kogelregen te ontsnappen. Hij werd beschoten vanuit een auto, die in februari was gestolen in de Achterhoek, vanaf de parkeerplaats van zalencentrum De Radstake in Heelweg.