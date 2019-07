Politie doet inval in voormalige café Pan in Silvolde

Brief vergeten: verhoging huur pas maanden later

21 juli ULFT - Huurders van woningcorporatie Wonion krijgen per ongeluk een kleine vakantiebonus van hun verhuurder. De woningcorporatie die ongeveer 4.000 woningen beheert in Oude IJsselstreek is bij een groot aantal huurders vergeten een brief te sturen over de jaarlijkse huurverhoging.