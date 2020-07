Politie haalt ‘stikstofstrijder’ thuis in Nijmegen op om boeren te ontmoeten bij bioscoop Pathé

Fiat Panda schampt Audi in flank in Terborg, bestuurder rijdt door

10:41 TERBORG - Een bestuurder is vorige week doorgereden nadat hij of zij met een lichtblauwe Fiat Panda de zijkant van een Audi schampte. De politie is op zoek naar getuigen van het incident aan het Sint Jorisplein in Terborg.