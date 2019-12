Politie haalt vrouw van spoor bij station Varsseveld, treinverkeer weer op gang

Kroeglopen in Varsseveld bestaat 400 jaar

12 december VARSSEVELD - Het was een barre tocht als je in de zeventiende eeuw vanuit het buitengebied of naastgelegen dorp op zondag naar de kerk in Varsseveld wilde. Hobbelend over slechte wegen met paard en wagen, of erger nog, ploeterend te voet door weer en wind. Niet zo gek dus dat de kerkganger, eenmaal aangekomen in het dorp, wel een slokje lustte. Of twee.