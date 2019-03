Politie kan oorzaak brand Megchelen niet vaststellen

Expositie toont de helden én verschrik­kin­gen van kamp Rees tijdens de Tweede Wereldoor­log

11 maart MEGCHELEN - Ondervoed, ziek, onder de ongedierte. Het leven in kamp Rees was zwaar. Oude brieven maken het leed bijna voelbaar. In de Martinuskerk midden in het dorp is een expositie te zien over het Arbeitslager Groin, de officiële naam van kamp Rees. Zondagmiddag was daar ook de jaarlijkse herdenking van de verschrikkingen en de hulp die vluchtelingen kregen om te ontsnappen.