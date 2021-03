Politie ramt in Terborg deur in om gewonde man uit woning te redden

Veel onduide­lijk over verhuizing Coop Gendringen: ‘Commer­ciële belangen zijn toch niet belangrij­ker dan leefbaar­heid?’

13 februari GENDRINGEN -De consequenties van een verhuizing van supermarkt Coop naar het al jaren leegstaande pand van Woonplaza in Gendringen zijn te onduidelijk om nu al in te stemmen met deze plannen. Dat vindt een meerderheid van de partijen in de raad van Oude IJsselstreek, zo bleek deze week tijdens een commissievergadering over het onderwerp.