Politie staakt onderzoek naar kluisrovers garage Terborg

Muziek van nu bij histori­sche beelden van Ulft

23 juni ULFT- Het belooft een muzikale reis door de geschiedenis van Ulft te worden. De leden van de oudste vereniging van het dorp – de harmonie is hier opgericht in 1901 – staan zaterdagavond op het podium in de DRU Cultuurfabriek. Terwijl het publiek luistert naar de muziek, zijn er in de zaal beelden van het Ulft van vroeger en nu te zien.