Rampen stapelen zich op voor Achterhoeks boerengezin: ‘Boertje pesten door de overheid’

Kern van het plan van Oude IJsselstreek: minder grootschalige landbouw en meer ruimte voor natuur via zogeheten ‘groene ontwikkelingszones’. De boerderij van Lubbers in het buitengebied van Sinderen ligt midden in zo’n gebied, net als de bedrijven van tientallen andere boeren.



,,Een ramp”, noemt Meike Lubbers (33) het plan. Samen met haar man Erik (34) bestiert ze het boerenbedrijf met 100 melkkoeien.



,,Met de huidige bestemming agrarisch is onze landbouwgrond 60.000 euro per hectare waard. Met de stempel natuur daalt dat naar 15.000 per hectare. De grond wordt dus in één klap driekwart minder waard.”