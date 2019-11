Ravage op camping in Sinderen na grote brand goed zichtbaar bij daglicht

Aangepaste fiets gezien? Die komt bijna zeker van fabriek Van Raam in Varsseveld

12:48 VARSSEVELD - Een aangepaste fiets voorbij zien komen? Grote kans dat die is gemaakt bij Van Raam in Varsseveld. Het bedrijf produceert al bijna een jaar fietsen in zijn nieuwe pand aan de Guldenweg, maar pas onlangs is dat gebouw officieel geopend. Het geldt als één van de schoonste en slimste fabrieken van Nederland.