Ree in Achterhoek is aangeschoten wild om verkeer veilig te houden

Hulpstich­ting vindt 'troep en oude lompen' in kledingzak­ken voor Roemenië

14 september ULFT - De Moeder Teresa stichting in Ulft vindt de afgelopen maanden veel meer troep in zakken waarin eigenlijk kleding moet zitten voor de allerarmsten in Roemenië. ,Van de honderd zakken zit tegenwoordig in zeker tien troep of oude lompen’’, zegt secretaris Jan Wenting van de stichting.