Opnieuw gaat het mis aan de Zelhemse­weg: weer botst automobi­list tegen boom

Aan de Zelhemseweg in Hummelo is zondagavond een automobiliste gewond geraakt nadat de bestuurster tegen een boom botste. Het slachtoffer raakte door onbekende oorzaak in de slip waarna het voertuig tollend met de zijkant tegen een boom tot stilstand kwam.