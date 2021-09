Roy (45) gaat met militaire precisie op zoek naar vermisten: ‘Het draait niet om ons, maar om het uiteindelijke resultaat’

Een maand geleden nog werd in Doesburg een vermiste man na twee dagen zoeken teruggevonden door vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST). Het idee voor zo’n team ontstond pas vier jaar geleden tijdens de zoektocht naar Anne Faber. ,,Eigenlijk een heel logisch idee”, vindt Rosch. ,,Wij hebben in onze diensttijd veel ervaring opgedaan met het herkennen van sporen en het opvangen van signalen vanuit de omgeving. Dan is het toch zonde om daar niets meer mee te doen.”

Inmiddels bestaat het VST uit bijna tweeduizend vrijwilligers. Het team komt jaarlijks in actie bij tientallen vermissingen, altijd na een verzoek van de politie. Bij ruwweg een derde van de zoektochten wordt iemand teruggevonden. Rosch en het team spreken echter liever niet over successen. ,,Wat is succesvol? Een zoektocht heeft altijd nut. Als je niks vindt, sluit je ook uit dat iemand zich in dat gebied bevindt. En voor de familie van de vermisten is onze aanwezigheid ook een signaal. Dat de vermissing serieus wordt genomen en dat er wordt meegeleefd.”