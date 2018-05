Rudie Jansen mist nog elke dag zijn tenen

Toen hij op 1 februari 2010 te horen kreeg dat hij leukemie (ALL) had, kon hij dit eerst niet geloven. ,,Ik was enorm verbaasd en zocht thuis op wat leukemie precies inhield en las dat ik lang niet voldeed aan alle symptomen.’’ Een second opinion en beenmergpunctie wezen voor 100 procent uit dat er geen twijfel mogelijk was. Toen hij aan de specialist vroeg wat er zou gebeuren als hij niets deed, was het antwoord: ,,Dan heeft u nog twee maanden te leven.’’



Die onheilstijding is hem altijd bijgebleven en zou later de titel van zijn boek worden. ,,Het is zo confronterend om zoiets te horen! Tegelijkertijd ook heel onwerkelijk’’, zegt Jansen. ,,Want ik voelde me toen niet heel ziek. Ik heb ook nooit geloofd dat ik dood zou gaan. Eén keertje schoot het later door mijn hoofd. Dat was toen Floor, mijn kleindochter, geboren werd. Dat was zeer emotioneel. Ik lag toen aan de chemo en mijn gedachten zeiden stilletjes: zou ik plaats moeten maken voor ons kleinkind?’’