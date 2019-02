‘Schrijnende werkwijze’ sociale dienst: ‘Mensen met een uitkering zijn doodsbang’

Blijft Intertoys in de Achterhoek en Liemers? ‘Zulke winkels moeten op zoek naar het gat in de markt’

14 februari DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De werknemers van vijf Intertoys-winkels in de Achterhoek en een in Zevenaar verkeren in grote onzekerheid. De winkelketen heeft uitstel van betaling aangevraagd en verwacht wordt dat zeker honderd van de vierhonderd vestigingen in Nederland gaan sluiten. Mocht dat in Doetinchem, Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten of Zevenaar gebeuren, dan valt er een gat in de regionale speelgoedbranche.