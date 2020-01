Schurft bij bewoner van verpleeghuis De Schuylenburgh in Silvolde; 100 mensen preventief behandeld

Meisje (6) ernstig gewond na explosie in kachel in woning Terborg

19 januari TERBORG - Bij een explosie in een bovenwoning in de Hoofdstraat in Terborg is zondagmiddag een 6-jarig meisje ernstig gewond geraakt. Haar ouders raakten lichtgewond. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte kachel in de woonkamer.