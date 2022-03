Silvoldenaar (60) ‘houdt trauma over’ aan ongewenste seksuele handelingen en staat nu zélf voor de rechter: ‘Dit is echt te triest voor woorden’

Basis­school De Wegwijzer in Sinderen definitief dicht: ‘Wij balen hier enorm van’

SINDEREN - Ondanks het protest en de acties van ouders en verzorgers, gaat basisschool De Wegwijzer in Sinderen dicht. ,,We hebben iedereen laten weten dat per 1 augustus 2022 van dit jaar de deuren definitief sluiten”, zegt Marjolein Wenting van het overkoepelende schoolbestuur Paraat Scholen.

2 februari