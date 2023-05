Sinderen met Boskapellebusken in landelijke finale Kern met Pit

Dit kun je komend weekend doen in Geesteren: grasduinen tussen ‘vintage’ Rommelrou­te

Oude meuk voor de één, ‘vintage’ schatten voor een ander. Struin zondag 21 mei door Geesteren en de kans is groot dat onderweg wat valt te scoren op de ‘Rommelroute’. Zo’n vijftig opruimers c.q. liefhebbers van allerlei genres bieden diverse spullen aan. De Oude Spar - de bijzondere kringloopwinkel in het pand waar eerder Geesterens buurtsuper huisde, is daarbij het centrum van allerlei nostalgie.