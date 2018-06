Sinterklaas kiest voor Zaanstad en laat Oude IJsselstreek links liggen

Criminali­teit daalt in de Achterhoek

29 mei DOETINCHEM - Het is in 2017 een stuk veiliger geworden in de Achterhoek. Er werden minder auto's gestolen of opengebroken, er zijn minder mensen bedreigd en in huizen is minder ingebroken. Het aantal inbraken in schuren is wel toegenomen, voornamelijk in plattelandsgemeenten als Bronckhorst (+13), Oude IJsselstreek (+9), Oost Gelre (+10) en Berkelland (+9).