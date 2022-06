Slingerende fietser valt na contact met passerende scooter en loopt hoofdwond op

Loerbeekse dieren­vrien­din beboet voor illegaal importeren honden: ‘Geen tijd voor werkstraf’

LOERBEEK - Nog voor de officier van justitie haar strafeis had voltooid barstte de 41-jarige verdachte al in huilen uit. 15.000 euro boete plus een werkstraf van 120 uur, dat kon de Loerbeekse hondenliefhebster Danielle K. niet vatten. Per slot van rekening had ze slechts met de beste bedoelingen zwerfhonden geïmporteerd uit Bulgarije. Pro deo nog wel.

22 juni