Smokkelen langs de Duitse grens: 100 jaar geleden kleurentelevisies en tabak, nu benzine en Penny Markt

'Coronanood­rem' in grensregio: tot 30 juni avondklok en verplicht testen

24 april BORKEN/ KLEVE - In Kreis Borken, het gebied net over de Duitse grens bij de Oost-Achterhoek, gaat zaterdagavond de avondklok weer in. In Kreis Kleve was dat vrijdagavond al het geval. Dit is een gevolg van de ‘coronanoodwet’, waar de Bondsdag in Berlijn deze week mee heeft ingestemd. Die nieuwe wet geldt vooralsnog tot 30 juni.