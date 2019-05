Snelweg A3 bij Emmerik heel weekeinde dicht

video ‘Bewoners zorgcen­trum Gendringen verhuizen wel, maar keren ze ook terug?’

12:03 GENDRINGEN - 52 bewoners met een gemiddelde leeftijd van 88 jaar verhuisden de afgelopen twee dagen van zorgcentrum Maria Magdalena Postel naar het nieuwe onderkomen in Ulft. In de hoop over twee jaar terug te keren (of niet).