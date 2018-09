Sorteren schroot bleek dekmantel drugslab Terborg

Video Terborg is dag lang in de ban van een fictieve moord

15 september TERBORG - Een dag lang is Terborg in de ban van een fictieve moord. Voor de speurtocht naar de dader zijn 120 hulp-rechercheurs in touw. In teams van vier tot zes speurneuzen moeten ze achterhalen wat er is gebeurd, als er in alle vroegte in een stukje bos achter de Gamma een lijk wordt gevonden.