SP na opstappen voltallige fractie: ‘Ik zou me genaaid voelen als kiezer in Oude IJsselstreek’

VIDEO In Raymonds gedachten rijden opa en vader met hem mee in ‘hun’ Fiat 600

22 augustus ULFT Raymond Massop (50) heeft een van zijn stoutste dromen in vervulling zien gaan. Sinds deze week rijdt hij rond in de oldtimer Fiat 600 die tientallen jaren geleden van zijn opa en vader was. Raymond zit nu achter het stuur van de auto waarin hij met zijn opa mocht meerijden.