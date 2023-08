Stalkende vader moet wegblijven van ex en leren tot tien te tellen: ‘Emoties stapelen op en dan knapt er iets’

Stiefopa veroor­deeld na ontucht met stiefkleindochter: ‘Ze zei altijd: ik ga met jou trouwen’

De 16-jarige verstandelijk beperkte kleindochter van zijn vriendin hield zijn hand de hele tijd vast. Ze zei tegen hem dat ze later met hem wilde trouwen en dus meende hij dat hij aan haar mocht zitten. ,,Hij is over haar grenzen gegaan en heeft misbruik gemaakt van haar vertrouwen.”