Stapel afval in Ulft in brand gestoken, getuigen hoorden knal

Duitse schutters strijden mee op Kringdag Achterhoek

4 mei SILVOLDE - Het 120-jarig bestaan van schutterij Willem Tell in Silvolde was voor de vereniging een feestelijke aanleiding om de jaarlijkse schuttersdag van de Kring Achterhoek te organiseren. Onder de 20 verenigingen die zondag 6 mei te gast zijn is ook de Bürgerschützenverein uit het Duitse Mehrhoog, de zustervereniging van Willem Tell.