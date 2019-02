Steekpartij met twee gewonden in Ulft: ruzie begon waarschijnlijk in Albert Heijn

Politie vraagt camerabeel­den nadat automobi­list inrijdt op moeder met baby in Terborg

10:33 TERBORG - De politie is op zoek naar camerabeelden die meer laten zien van de bijna-aanrijding van een moeder met haar baby in kinderwagen en een hond in Terborg, afgelopen weekeinde. Dit gebeurde in een bocht in de Prins Constantijnstraat, waar de vrouw zaterdagavond ternauwernood een aanrijding kon voorkomen door opzij te springen.