Sterk deelnemersveld voor jubilerende Kramp Run: Nederlandse, Belgische én Afrikaanse toppers aan de start

Met video Eerste vissteiger langs de Oude IJssel voor mindervali­den

TERBORG - De eerste officiële vissteiger voor mindervaliden langs de Oude IJssel is geopend door burgemeester Otwin van Dijk. De burgemeester, die zelf in een rolstoel zit, wierp vlak aan de waterkant zijn hengel in het water en daarmee werd de steiger in gebruik genomen.

24 augustus