Spectacu­lair gezicht, tachtig ooievaars in de wei: ‘Het was echt bizar om te zien’

Er is een tijd geweest dat het heel bijzonder was om een ooievaar te zien. Die tijd is voorbij. Nu kun je er tachtig zien, gewoon in een weiland in Borculo. Theo Temmink maakte een foto, hij was stomverbaasd. Of heeft ie ze er gewoon in gefotoshopt?