Streep door carnaval in dorpen Oude IJsselstreek: ‘Is in coronatijd niet verantwoord’

‘Na een zorgvuldige afweging is de conclusie getrokken dat het in deze coronatijd niet verantwoord is carnavalsactiviteiten als een optocht of grote feesten te organiseren’, laten de zeven carnavalsverenigingen weten in een gezamenlijk persbericht. Het gaat om de Stichting Jeugdcarnaval Silvolde en de carnavalsverenigingen De Metworst (Silvolde), De Zinkput (Varsselder), De Kloetentreajers (Netterden) en De Timp (Megchelen). Iseldonk uit Ulft en de Foekepot uit Silvolde hadden eerder al besloten geen carnaval te vieren en sluiten zich hierbij aan.

‘Lastig en vervelend besluit’

De beslissing is genomen in samenspraak met burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek, die het een ‘lastig en vervelend besluit’ noemt. ,,Ik begrijp dat dit een teleurstelling is voor alle inwoners die betrokken zijn bij het carnaval, op welke manier dan ook. Maar we hebben hierin samen onze verantwoordelijkheid genomen, vanwege corona kan het nu echt niet.” Het carnaval is nu al afgelast omdat de voorbereidingen voor de vieringen en optochten (zoals de wagenbouw) vroeg beginnen. Er wordt nog wel een kleine slag om de arm gehouden: als volgend jaar de situatie rond corona verbeterd is, bekijken de gemeente en carnavalsverenigingen samen of er eventueel alternatieve activiteiten mogelijk zijn binnen de dan geldende maatregelen.

Elders ook afgelast of moet besluit nog vallen

Elders in de regio is in Zeddam, Kilder, Angerlo en Giesbeek ook al definitief een streep gegaan door alle carnavalsactiviteiten. In ’s-Heerenberg is er vrijwel zeker geen optocht maar gaat de november-pronkzitting, verspreid over café’s en zalen, wél door. In Groenlo hebben de Knunnekes de pronkzittingen, het schlagerfestival en het prinsenbal afgelast. Over de optocht in het vestingstadje en de drie dolle dagen tijdens carnaval zelf (14, 15 en 16 februari) wordt later een besluit genomen.



Doetinchem beslist pas op 1 januari 2021 of het carnaval in de stad doorgaat. De organisatie zegt namelijk in zes weken gala en optocht te kunnen optuigen.