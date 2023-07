Sven Kopmels koning van de Polse Kermis in Ulft

Explosief op ruit café in Doetinchem blijkt airsoftgra­naat ‘om schrik aan te jagen’

Het projectiel dat vrijdagmorgen op de ruit van Turks café Arkadaslar in Doetinchem is geplakt, is kort na 11.00 uur verwijderd. Duidelijk was toen dat het niet ging om een daadwerkelijk explosief, maar een zogeheten airsoftgranaat. Desondanks noemt burgemeester Mark Boumans de kwestie ‘zeer verontrustend’.