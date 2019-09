Teleurstelling en ongeloof in Silvolde: kermis zonder botsauto’s

De organiserende stichting kreeg donderdag het bericht dat de exploitant van de botsauto's door privéomstandigheden niet naar Silvolde kon komen. Het dorp viert sinds zaterdag kermis.



,,We hebben stad en land afgebeld om toch nog botsauto’s te regelen”, zegt Terhorst. ,,We hebben meer dan honderd man benaderd. Het is niet gelukt. Neem van mij aan dat er flink is gevloekt in de tent.”



Terhorst weet dat in het dorp en op sociale media boze reacties rondzingen over het ontbreken van de botsauto’s. ,,Ik snap dat mensen boos en teleurgesteld zijn, maar het is echt overmacht. We hebben dit jaar voor het eerst de prikkelarme kermis, zondagmiddag komt de burgemeester naar Silvolde. Dat maakt het extra pijnlijk.”