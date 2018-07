Kroatische passie in Megchelen

MEGCHELEN - Zo’n vijftig Nederlandse voetbalfans die gespannen naar de WK-finale kijken in een café versierd met talloze vlaggen. Nee, zoals we weten doet Oranje niet mee, maar daar had het zondagmiddag in café Jan ter Voert in Megchelen alle schijn van.